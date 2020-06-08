مساعد العمري: “الأهلي حريص على الحفاظ على مكتسباته بما فيها بلايلي”

أكد المدرب السعودي مساعد العمري، حرص إدارة نادي أهلي جدة، للإحتفاظ بخدمات لاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وصرح مساعد العمري، لوسائل إعلام سعودية: “الإدارة الأهلاوية حريصة للغاية على الحفاظ على مكتسباتها، وبلايلي يعد واحدا من هذه المكتسبات”.

وأضاف: “ما نخشاه أن يستغل اللاعبون بنود العقد ويطالبون بفسخها، في ظل الظروف الإقتصادية الحالية التي تعاني منها الأندية بسبب كورونا”.

وجاءت هذه التصريحات من مساعد العمري، بعد الأخبار العديدة التي ربطت إسم يوسف بلايلي، بالعديد من الأندية، أبرزها غلطة سراي التركي.