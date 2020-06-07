مساعد العمري: “لا يوجد عرض رسمي لبلايلي ولكن اللاعب قد يطلب فسخ عقده” !

أكد المدرب السعودي، “مساعد العمري”، أنه لا وجود لعروض رسمية للتعاقد مع النجم الجزائري “يوسف بلايلي”.

وقال “العمري” في تصريحاته صحفية: “لا يوجد أي ناد تحدث الأهلي بخصوص يوسف بلايلي أو باقي المحترفين، ولا توجد عروض رسمية”

وأضاف: “ما نخشاه أن يستغل اللاعبين بنود العقد ويطالبون بفسخها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الأندية نظير جائحة كورونا”.

وأشار: “الأهلي حريص للغاية على الحفاظ على المكتسبات، ويوسف بلايلي على رأس هذه القائمة، فلاعب بقيمته من الصعب التفريط فيه”.

في حين ختم كلامه: “بلايلي لم يقدم 30 % من مستواه المنتظر مع الأهلي، ولكن أحيانا الانسجام يأخذ وقتا، وحقيقة على المستوى الفردي فالنجم الجزائري يجيد الشقين الهجومي والدفاعي بنفس الكفاءة، وهو قيمة فنية كبيرة”.