مساعد مدرب أميان: “الخضر قادرون على إجتياز ربع نهائي كأس العالم” 

أبدى مساعد مدرب نادي أميان الفرنسي، أبدر رمضان، ذو الأصول الجزائرية، ثقته في قدرة المنتخب الجزائري علة مواصلة التألق، وتحقيق ما عجزت عنه المنتخبات الإفريقية في كأس العالم.

وصرح أبدر رمضان، لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “يمتلك المنتخب الجزائري تنظيما مميزا، ولا يوجد أي سبب لتتوقف ديناميكية الإنتصارات”.

وأضاف، بخصوص حظوظ الخضر في كأس العالم،: “أنا متأكد من أنهم إذا تأهلوا، فسيجتازون الدور ربع نهائي، الذي عجزت كل المنتخبات الإفريقية عن تجاوزه”.

بذكر أن أبدر رمضان، المهاجم السابق لنادي نيم، نشط نهائي كأس فرنسا موسم 1996، أمام نادي أوكسير، ليتوج هذا الأخير بالثنائية (البطولة، والكأس).