مساعد مدرب أميان: “بلماضي نجح في جعل الخضر يلعبون مثل المنتخبات الأوروبية”

أشاد مساعد مدرب نادي أميان الفرنسي، أبدر رمضان، دو الأصول الجزائرية، بالعمل الكبير الذي نجح فيه الناخب الوطني جمال بلماضي، رفقة الخضر، في وقت قصير.

وقال أبدر رمضان، في تصريحات لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “بلماضي نجح في تحقيق إنجاز مذهل، لم يتم الحديث عنه وتقييمه بالشكل الكافي”.

وأضاف مساعد مدرب نادي أميان: “في وقت وجيز، نجح بلماضي في دفع لاعبيه لتقديم جهد بدني، نفسي، وتكتيكي مضاعف، وزرع فيهم رغبة الفوز”.

وتابع : “أعتقد أن ما قام به بلماضي، عمل ملفت للانتباه، فمن النادر أن ترى منتخبا إفريقيا يلعب بطريقة المنتخبات الأوربية”.

وأضاف: “بعد التنظيم، جاء تألق المواهب الجزائرية، حتى مع امتلاك السنغال لاعبين مميزين، لكن الفارق كان في الإرادة والإنضباط، وخاصة في التنظيم التكتيكي الذي جعل الجزائر تتوج بطلة”.

وختم مساعد مدرب نادي أميان، أبدر رمضان: “لقد لعبوا مثل الأوربيين، وليس كأفارقة، وهو ما جعل الفارق كبيرا”.