مساعد مدرب السياربي:” سننهي البطولة بقوة على جميع الأصعدة”

عبر. مساعد مدرب شباب بلوزداد. سليم سبع، عن سعادته بتتويج فريقه بالبطولة الوطنية، وأكد على مواصلة فريقه العمل لتحقيق إنجازات أخرى.

وصرح، سليم سبع المدرب المساعد لشباب بلوزداد، للإذاعة الوطنية، صبيحة اليوم الجمعة،:”الموسم كان شاقا خاصة مع المشاركة في رابطة الأبطال”.

وتابع المتحدث:”توجنا قبل نهاية الموسم ب3 جولات وأشكر الجميع في الفريق، أردنا تحقيق أكبر عدد من النقاط”.

وأوضح مساعد باكيتا:”مقابلة نجم مقرة اليوم سيغيب عنها 6 لاعبين أساسين لمشاركتهم في تربص المنتخب المحلي، ورغم ذلك فريقنا متكامل وسنسعى للفوز”.

وأضاف المتحدث:” سنعمل على ختم البطولة بأحسن طريقة ممكنة، كأحسن خط هجومي ودفاعي”.