مساعد مدرب المنتخب المغربي يضرب المثل بـ “بلماضي” و الخضر

طالب المدرب المساعد في منتخب المغرب مصطفى حاجي من الإتحاديات الوطنية لكرة القدم بتطبيق سياسة تعامل الفاف مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال المدرب المساعد للبوسني وحيد حليلوزيتش. “أتمنى ان نملك جيلا جديدا من المدربين في المغرب والجزائر وتونس على شاكلة بلماضي لان ذلك يعطي فرصة نجاح اللاعبين”.

وإنتقد حاجي المسؤولين عن المنتخبات العربية. “العرب لا يعطون الكثير من الثقة للاعبين القدامى ولهذا يجب أن نعطيهم الثقة مثل بلماضي مع المنتخب الجزائري و المدرب سيسي مع السنغال”.

كما ختم “اللاعبون القدامى بإمكانهم خدمة بلدانهم لأن لا أحد سيحب بلد مثلك”

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إستثنى رئيس الإتحاد الإفريقي موتسيبي بلد بحجم الجزائر من البلدان التي رشّحها لإمكانية الفوز بمونديال قطر الذي سيجري في قطر.

وقال موتسيبي لدى تدخله في الإجتماع التنفيذي الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة “أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم”.

وعن المنتخبات التي رشّحها لإمكانية الفوز قال “مصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه”.

رورغم أن المنتخب الوطني حقّق أرقام قياسية ويجاور منتخبات عالمية في مقدمة الترتيب، إلا أن موتسيبي لم يتحدث إطلاقا، كما يبدو ان إنجازات بلماضي ولاعبيه لا يعترف بها إفريقيا.

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