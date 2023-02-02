مساعد مدرب النيجر:” سنكافح للفوز بالمرتبة الثالثة في الشان”

أكد مساعد منتخب النيجر حسن عيد استعداد لاعبيه لمباراة الغد التي ستجمعهم بمنتخب مدغشقر في المباراة الترتيبية في منافسة الشان.

وقال حسن عيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب ميلود هدفي بوهران “سنبقى نكافح من أجل الفوز على حساب منتخب مدغشقر و الفوز بالمكانة الثالثة”.

كما أضاف “نملك نفس العزيمة من اجل اتمام مشوارنا والعودة إلى بلدنا بشرف، فزنا على عدد من المنتخبات القوية و لكن للأسف لم نلعب النهائي”.

وأردف حسن عيد “المباراة الترتيبية ستلعب في ظروف مغايرة وأهداف مغايرة لهذا نستطيع الفول أنّنا سنلعب المباراة بطريقة مغايرة”.

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