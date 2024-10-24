مساعد مدرب وفاق سطيف يكشف فترة غياب اللاعب جحنيط

تحدث مساعد مدرب وفاق سطيف، عز الدين أوكريد، عن الاصابات المسجلة في الفريق، كاشفا مدة غياب اللاعب أكرم جحنيط.

وصرح أوكريد، في ندوة صحفية: “أكرم جحنيظ أجرى عملية جراحية، وفترة غيابه عن المنافسة ستكون لحوالي ثلاثة أشهر”.

وأضاف بخصوص الثنائي اللآخر دوار، وحاجي: “دوار باشر أمس تدريباته مع المجموعة، وحاجي لازال يتدرب لكن مشاركته أمام السياسي تبقى محل شك”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه في مباراته المقبلة، نادي شباب قسنطينة، بملعب “الشهيد حملاوي” لحساب الجولة السادسة من البطولة المحترفة.