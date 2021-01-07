مساعد وزير الخارجية الأمريكي: لا خطة لدينا لإنشاء قاعدة بالصحراء الغربية والحل في المفاوضات

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، إن لا خطة لدى بلاده لإنشاء قاعدة بالصحراء الغربية

وصرح الوزير الأمريكي “بخصوص القضية الصحراوية لا يمكنني أن أحسم الأمر، ولا يوجد لأمريكا خطة لإنشاء قاعدة في الصحراء الغربية”.

وتابع ديفيد شينكر، اليوم الخميس، “كل رئيس وله سياسته لذلك لا يمكنني تحديد أو حسم الأمر”.

وأضاف “فيما يخص القضية الصحراوية، تعتقد أمريكا، أن المفاوضات بين المغرب والبوليساريو هي الحل الوحيد في اطار حكم الذاتي المغربي”.

وشدد على ضرورة عودة المفاوضات، مؤكدا أن إيجاد الحل يتطلب مقاربة أكثر جدية للوصول إلى حل.

وأفاد أن ما قامت به امريكا عند اعترافها هي مقاربة جريئة للتوصل الى حل المشكل.

وبخصوص العلاقة الجزائرية الأمريكية، كشف عن اللقاء الذي جمعه مع وزيري الخارجية والمالية، وتعزيز العلاقات التجارية والمالية والاستثمار بالجزائر.

وفي الشق الأمني، قدر مساعد وزير الخارجية الأمريكي جهود الجزائر ودورها الريادي في مكافحة الإرهاب.

كما ثمن الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في مالي، وجهودها في حل الازمة الليبية.

أما فيما يخص صورة أمريكا بعدما حدث أمس لحظة اقتحام أنصار ترامب خلال احتساب بالكونغرس، قال إن امريكا افضل.