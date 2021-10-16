مساعد وزير الشؤون الخارجية الألماني في زيارة إلى الجزائر 

يقوم مساعد وزير الشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين بزيارة إلى الجزائر من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري في إطار جولة إقليمية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سيعقد المسؤول الألماني اليوم السبت جلسة عمل مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، شكيب رشيد قايد.

وستخصص هذه الجلسة، لتعزيز التعاون الثنائي وبحث المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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