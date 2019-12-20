مساعيد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية ونور الدين العيادي مديرا لديوان تبون

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المدير السابق لحملته الانتخابية محمد الأمين مساعيد، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وحسب موقع “ألجيري 1” بالفرنسية، فإن تبون قد شرع في إجراء سلسلة تغييرات داخل مبنى رئاسة الجمهورية، استهلها بأربعة مناصب.

وأوضح نفس المصدر أن اختيار الرئيس المنتخب الجديد قد وقع على المدير السابق لحملته الانتخابية محمد الأمين مساعيد، ليكون أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وأضاف المصدر أن تبون قد عيّن أيضا نور الدين العيادي مديرا للديوان برئاسة الجمهورية.

وشغل العيادي في وقت سابق منصب أمين عام بالرئاسة، وهو إطار دبلوماسي التكوين، شغل منصب أمين عام بوزارة الشؤون الخارجية، وقبلها سفيرا بعدة دول.

كما عيّن رئيس الجمهورية كاتبا خاصا جديدا بالرئاسة، ومديرا جديدا للتشريفات خلفا للمدير السابق يوسف عشوي.

وقد وقع اختيار تبون على مسؤولين سابقين للتشريفات بمصالح الوزارة الأولى، أحدهما يدعى عميروش تم تعيينه كاتبا خاصا، والآخر بوعكاز جرى تعيينه مديرا للتشريفات بالرئاسة.