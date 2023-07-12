مساعٍ لتصنيف اللباس التقليدي الشرقي وأنواع موسيقية لدى اليونسكو

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، ليلة الثلاثاء، أنّ “ملفاً حول اللباس التقليدي للشرق الجزائري” تمّ إيداعه لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وأضافت الوزيرة، في لقاء جمع مولوجي مع الصحفيين عقب إشرافها على الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي الحادي عشر للمالوف في قسنطينة. أنه تم إيداع ملفات أخرى بغرض “تصنيف أنواع موسيقية جزائرية تندرج ضمن التراث الموسيقي الوطني”.

وشدّدت مولوجي على ضرورة المحافظة على مختلف الطبوع الموسيقية الجزائرية، واعتبرت ذلك “واجباً”.

وبخصوص المهرجان، قالت مولوجي، أنه بعد ست سنوات من التوقف “تعود التظاهرة هذه السنة لتصنع المشهد الثقافي القسنطيني”. وذلك تحت شعار “المالوف قلعة قسنطينة ومدرستها الخالدة”.

وأضافت الوزيرة أنّ أحد أهداف تنظيم هذا المهرجان هو “نقل للأجيال الشابة هذا الإرث الموسيقي المتمثل في المالوف العريق”.

لافتة إلى أنّ وزارة الثقافة والفنون تهدف من خلال هذه التظاهرة إلى “إعادة الاعتبار وتثمين التراث الثقافي والمادي واللامادي”.

وبالموازاة مع إقامة السهرات الفنية للمهرجان ستنظم أياماً تكوينية تخص الآلات الموسيقية المستعملة في موسيقى المالوف يؤطرها مختصون لفائدة فنانين شباب من ولاية قسنطينة.

ويشهد مهرجان المالوف، مشاركة حوالي ثلاثين فنانا من الجزائر وليبيا وتونس وإيطاليا ولبنان وتركيا كضيف شرف.