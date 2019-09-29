مسافرون برحلة الطاسيلي 2 يحتجون على عدم تعويضهم عن التأخير بوهران

احتج العشرات من المسافرين أمام ميناء وهران ومؤسسة النقل البحري بشارع الصومام في وهران.

الحادثة وقفعت بعد فرض عليهم دفع 2000 دج و15 أورو لدى وصولهم إلى اسبانيا مقابل استفادته من تذاكر سفر ضمن رحلة أخرى بعد تاخر رحلة يوم الخميس الماضي من ميناء وهران إلى اليكانت الاسبانية بسبب عطل تقني نتيجة تسرب مياه بجوف الباخرة.

المسافرون المقدر عددهم باكثر من مائة اضطروا لإلغاء رحلتهم بعد تاخر من العاشرة مساء من يوم الخميس حتى صباح الجمعة حملوا مؤسسة النقل البحري مسؤولية ذلك أمام عدم إبلاغهم بالمشكل حتى الخامسة صباحا مؤكدين على ضرورة تعويضهم برحلة مجانية أن تجاوز التأخير ال 90 دقيقة حسب القانون الداخلي للرحلات البحرية المعمول به.

علما وللاشارة ان باخرة “طاسيلي 2” تاخرت عن الابحار يوم الخميس الماضي بسبب تسرب للمياه إلى جوفها استدعى من الطاقم البحري تأجيل الرحلة من وهران إلى أليكانت الإسبانية بعدما كان من المفترض أن تبحر في حدود الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الموالي.

وفي رد من مؤسسة النقل البحري عبر صفحتها بالفايسبوك اكدت ان تأجيل رحلة اليكانت الإسبانية عبر ميناء وهران راجع إلى خلل تقني بسبب تسرب مياه عذبة على مستوى مبرد إحدى المحركات، الامر الذي استدعى تدخل تقنيي صيانة قبل متابعة الرحلة في حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة بعدما كان مقررا اقلاع الباخرة يوم الخميس في حدود الساعة العاشرة ليلا.