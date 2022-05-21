مسافر “ينطح” جمركي على الرأس بمطار هواري بومدين

تورط مسافر قادم من فرنسا في قضية جزائية أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة. راح ضحيتها جمركي على مستوى مطار هواري بومدين الدولي.

كما وجهت ذات المحكمة بعد تقديم المتهم ” ب.ب” ذو 41 سنة أمام وكيل الجمهورية تهمة التعدي بالعنف على موظف. أثناء تأدية مهامه بالعنف.

في حين، تفاصيل القضية، تعود الوقائع إلى نهاية الأسبوع المنصرم، وتحديدا عند وصول المتهم في قضية الحال إلى مطار الجزائر. إذ وبعد نزوله من الطائرة، وبلوزه نقطة تفتيش المسافرين اكتشف ضياع حقيبته. وخلالها طلب منه العون الجمركي بصفته مسؤول عن رواق مراقبة الأمتعة المكوث بعض الوقت.

غير أن المتهم رفض الامتثال لنداء العون وهم بالمغادرة نحو قاعة أخرى. ما جعل العون الجمركي يلح عليه بالتوقف، الأمر الذي أثار حفيظة المتهم الحالي. وعاد إلى مكانه وهو في حالة غضب شديدة، ليقوم بالاعتداء على ضحيته. موجها له “نطحة” رأسية، مسببا له عجز عن العمل يقدر بـ 3 أيام حسب الشهادة الطبية التي حررها الطبيب الشرعي.

ومن المنتظر أن يمثل المتهم “ب.ب” أمام نفس الهيئة القضائية التي أرجات البت في القضية الى نهاية الأسبوع الجاري.