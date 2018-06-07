مساهل:الجزائر ملتزمة بضمان السلم و الأمن في افريقيا و خارجها

صرح عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية التزام الجزائر بالسلم و الأمن في افريقيا و خارجها خلال أشغال الندوة الوزارية افريقيا-دول الشمال.

والتي تجريي فعالياته بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، زصرح الوزير مساهل بإسم غفريقيا حوب قضايا السلم والأمن.

وقال مساهل، أن “الظرف الصعب الذي تواجهه قارتنا يحمل تهديدات للجهود الحميدة التي تبذلها البلدان الافريقية للخروج من التخلف و القضاء على الفقر.

و تعزيز ديناميكيات النمو التي شرع فيها عدد متزايد من البلدان بكل نجاح.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن “هذه التهديدات تتشكل اساسا من افات الارهاب و توسع ظاهرة التطرف و النزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية.

وكذا الجريمة المنظمة العابر للاوطان و كذا التغيرات المناخية”.

كما أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف التصدي لهذه التحديات بالاعتماد أولا على مواردها الخاصة و قدراتها.

لكن أيضا بالدعوة الى التعاون الإقليمي و الدولي و تضامن المجتمع الدولي باسم مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

وحذر مساهل من عودة انتشار ظاهرة الإرهاب بإفريقيا لاسيما بالساحل و المناطق المجاورة له بسبب هزيمة داعش بكل من سوريا و العراق.

مشيرا الى الصعوبات التي يطرحها ذلك للجزائر و منطقة شمال افريقيا مثل في بقية العالم.

و أضاف الوزير قائلا أن “الجزائر التي انتصرت على الإرهاب و لا تزال تحارب بقاياه تحافظ دائما على مستوى عال من الحذر و اليقظة على أراضيها.

و حدودها و تتقاسم خبرتها و تقوم بتطوير تعاون و تنسيق أمني مكثف مع بلدان الجوار المباشر و كذا على الصعيد الثنائي و الاقليمي و الدولي”.