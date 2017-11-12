مساهل: اجتماع جزائروفرنسي رفيع المستوى 7 ديسمبر بباريس

صرح وزير الخارجية عبد القادر مساهل أن الاجتماع الجزائري الفرنسي سيكون في 7 ديسمبر المقبل بباريس.

و من جهة أخرى وخلال أشغال الدورة الرابعة “كوميفا” الجزائر فرنسا، قال مساهل، إنه سيتم تنظيم الاجتماع الاستراتيجي الجزائري الفرنسي اليوم بعد الظهر.

وأضاف سيتمحور الاجتماع حول دراسة العديد من الملفات السياسية خاصة قضية الساحل وغيرها من القضايا الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية عبد القادر مساهل أنه ستكون زيارة لوزير الخارجية الفرنسي ايمانويل لماكرون قريبا.

ومن جهته كشف وزير الخارجية الفرنسي، عن زيارة قريبة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الأيام المقبلة الى الجزائر.