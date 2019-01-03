مساهل: التنسيق الأمني بليبيا هو السبيل الأمثل لعودة الإستقرار

رحب، وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بقرار ليبيا، القاضي بالتنسيق الأمني لتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدا دعم الجزائر للمبادرات السلمية.

وكتب الوزير، في تغريدة له، على حسابه بتويتر، ” تعدُ الإجراءات الأخيرة، التي اتخذها الليبيون، للتنسيق الأمني، خطوة إيجابية، لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية”.

وأضاف ” ولذا نشجعهم على المثابرة على طريق الحوار، السبيل الوحيد للسماح بعودة الاستقرار في ليبيا”.

للإشارة، تأتي تصريحات مساهل، بعد زيارة لمدير أمن طرابلس إلى مدينة بنغازي، والاجتماع مع مدير أمن المدينة، للتنسيق الأمني في ما بينهم لمكافحة الارهاب.