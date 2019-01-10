مساهل: الجزائر مستقرة بفضل قيادة رئيسها والتزام شعبها وقوة مؤسساتها

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادرمساهل بكوبنهاغن، خلال لقائه المندرج في إطار التواصل المنتظم مع ممثلي الجالية الوطنية المقيمة بالدنمارك.

أن الجزائر بلد مستقر بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وإلتزام شعبها وقوة وأداء مؤسسات الدولة.

وقد سمح هذا اللقاء إبرازا للتقدم المعتبر الذي أحرزته الجزائر في مختلف الميادين، مما جعلها محل تقييمات إيجابية من طرف العديد من الشركاء الدوليين.

مضيفا أن انجازات الجزائر هي ثمار القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عرف كيف ينهي المأساة الوطنية.

ويعزز اللحمة الوطنية من خلال المصالحة ويعيد بعث الاقتصاد الجزائري ويرجع للجزائر المكانة التي تستحقها بين الأمم، كما تطرق إلى الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر, في هذا المجال.

تعزيزا للحكم الراشد ودولة القانون وتكريس لديموقراطية، مشيرا إلى امتداد المسعى الشامل للإصلاح لرئيس الجمهورية بجاليتنا، وهذا من اجل التكفل بانشغالاتها.

خصوصا في مجال رقمنة و عصرنة التسيير القنصلي بغية تحسين جودة الخدمات لفائدتهم، ذاكرا التدابير التي اقرها رئيس الجمهورية من اجل السماح للجزائريين المقيمين بالخارج.

من الاستفادة من عوائد التنمية، لا سيما في مجال السكن و الاستثمار حيث انهم أصبحوا يمتلكون نفس المزايا التي يتمتع بها المواطنون القاطنون بالجزائر.

وقد دارت مناقشات ثرية أشاد من خلالها الأفراد الحاضرين من الجالية الجزائرية بالخارج بهذا اللقاء،مؤكدين تمسكهم ببلدهم الأم و باستقراره و بتطوره، معربين عن عزمهم على المساهمة في تطوير الجزائر.

ويجدر بالذكر أن هذه الزيارة بدأت أولا إلى كوبنهاغن يومي 9 و10 جانفي 2019 ،ثم إلى هلسنكي يومي 11 و 12 من نفس الشهر.

و التي جاءت بدعوة من نظيريه الدنماركي، أنديرس سامولسين و الفنلندي، تيمو سويني، لبحث تطوير الشراكة بين الجزائر وهذه الدول الأوروبية .