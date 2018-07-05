مساهل: الجزائر موقفها ثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان

نفى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وجود أي ضغوطات دولية وسياسية لإقحام الجزائر عسكريا في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وقال مساهل خلال إستضافته اليوم بالقناة الإذاعية الثالثة، إن الجزائر في منأى عن هذه المحاولات بسبب موقفها الثابت.

والرافض التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وعقيدتها الراسخة القائمة على حماية حدودها بمفردها و الدفاع عن أمنها.

بمحاربة الإرهاب وهي المهمة التي يرعاها وينفذها عناصر الجيش الوطني الشعبي باحترافية.

مشيرا إلى أن الجزائر لما ترفض التدخل عسكريا في بؤر التوتر بالمنطقة لا يعني ذلك بأنها منغلقة على نفسها.

ولا تساهم في محاربة الإرهاب بل تعمل على تكوين النخبة في مالي والنيجر و تكوّن الوحدات الخاصة لمحاربة الإرهاب بهما.

فضلا عن الدعم اللوجيستيكي والمساعدات الإنسانية التي تقدمها بلادنا.

وأضاف ضيف الثالثة، بأن الجزائر متشبثة بموقفها الثابت القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.

ووقوفها دائما على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وتفضيلها لخيار الحوار والحل السياسي مع الفرقاء الداخليين.

ما جعلها سيدة في قراراتها ومنحها مصداقية وثقة لرعاية الوساطة والمصالحة.

مؤكدا أن الجزائر إستثمرت كثيرا في مكافحة الإرهاب ما جعلها مدرسة ليس في فقط محاربة الارهاب بل في القضاء على التطرف والتعامل معه.

واعتبر مساهل أن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب أضحت اليوم محل اهتمام العالم من منطلق تبوء بلادنا موقع الطليعة.

في مكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات في العالم وحجم إدراكها للمخاطر الأمنية التي تحدق بالمنطقة ككل.