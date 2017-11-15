مساهل بالقاهرة للمشاركة في اجتماع الثلاثية حول ليبيا 

يشارك وزير الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم الاربعاء بالقاهرة، في إجتماع الثلاثية بين الجزائر مصر وتونس، حول الوضع في ليبيا.

ويدخل هذا الاجتماع بعد بعد الإجتماع المنعقد بالجزائر جويلية المنصرم بمشاركة ك من الوزير المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي.

وتطرق مساهل إلى أهمية الحفاظ على تقليد المشاورات بين الجزائر ومصر وتونس، حول الوضع بليبيا له أثر مباشر لاستقرار المنطقة.

وأضاف مساهل، أن “اليقظة واجبة بشأن التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب وعودة المحاربين الإرهابيين الأجانب، وكذا الهجرة غير الشرعية”.

وتوج الاجتماع بالمصادقة على بيان مشترك، يبرز توافق وجهات النظر بين البلدان الثلاثة، فيما يخص دعم مسار تسوية الأزمة

وكذا من خلال الحوار والمصالحة بين الأطراف الليبية، في اطار الاتفاق السياسي.