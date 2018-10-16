مساهل: تم التطرق إلى التعاون الثنائي والتنسيق الأمني بين الجزائر وجنوب إفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أنه تم التطرق إلى التعاون الثنائي والتنسيق الأمني بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

جاء هذا خلال اللقاء الذي جمعه مع نائب وزير الخارجية لجنوب إفريقيا المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون لولين لاندرز.

حيث شكلت ملفات التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب وكذا الهجرة غير الشرعية محور اللقاء الذي جمعهم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

مشيرا في تصريح للصحافة، أنه تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى التعاون الثنائي لاسيما في ميدان التنسيق الأمني بين البلدين.

والتطرف العنيف وكذا الهجرة غير الشرعية، مبرزا العلاقة الجيدة والاستراتيجية التي تربط الجزائر بجنوب إفريقيا.

التي قال عنها أنها تلعب دورا كبيرا في إفريقيا وستكون عضو غير دائم في مجلس الأمن، ممثلة لهذه القارة.

كما تم خلال اللقاء بحث التنسيق بين البلدين على المستوى القاري أو على مستوى الأمم المتحدة سواء تعلق الأمر بالدفاع على مصالحنا.

كدولتين شريكتين أو الدفاع على مصالح القارة الإفريقية في المحافل الدولية.

وكشف مساهل عن الزيارة التي ستقوم بها نظيرته الجنوب إفريقية نهاية نوفمبر أو ديسمبر بعد الزيارة التي قام بها إلى هذا البلد سبتمبر الفارط.

وأكد لولين لاندرز، أنه سيتم رفع بعض التوصيات إلى هذا الاجتماع الذي سيجمع الوزيرين.

مؤكدا أن زيارته إلى الصحراء الغربية والتي قام من خلالها بتقديم “مساعدات مادية وإنسانية إلى هذا الشعب كانت مثمرة جدا.