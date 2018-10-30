مساهل: تنقل الأشخاص مهم لترقية المبادلات الإقتصادية بين الجزائر وفرنسا

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على أهمية حركية وتنقل الأشخاص في إطار الشراكة الإستراتيجية “الجزائرية-الفرنسية”.

من خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية “كوميفا” التي انعقدت أمس الإثنين بباريس.

وأضاف مساهل، أن تنقل الأشخاص يشكل رافدا هاما لترقية المبادلات الإقتصادية والبشرية بين البلدين.

وتعزيز الشراكة الاستراتيجية “الجزائرية-الفرنسية” التي يعكف البلدين على جعلها إطارا متميزا للتبادل.

و أشار في هذا الصدد إلى العدد الهام للخطوط الجوية التي تربط بين الجزائر وفرنسا، مما يشكل وسيلة كفيلة.

بتحقيق هدف تكثيف الروابط الانسانية بين البلدين.