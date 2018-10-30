مساهل: تنقل الأشخاص مهم لترقية المبادلات الإقتصادية بين الجزائر وفرنسا

الوطني
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مساهل: تنقل الأشخاص مهم لترقية المبادلات الإقتصادية بين الجزائر وفرنسا
بقلم أمينة داودي

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على أهمية حركية وتنقل الأشخاص في إطار الشراكة الإستراتيجية “الجزائرية-الفرنسية”.

من خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية “كوميفا” التي انعقدت أمس الإثنين بباريس.
وأضاف مساهل، أن تنقل الأشخاص يشكل رافدا هاما لترقية المبادلات الإقتصادية والبشرية بين البلدين.
وتعزيز الشراكة الاستراتيجية “الجزائرية-الفرنسية” التي يعكف البلدين على جعلها إطارا متميزا للتبادل.
و أشار في هذا الصدد إلى العدد الهام للخطوط الجوية التي تربط بين الجزائر وفرنسا، مما يشكل وسيلة كفيلة.
بتحقيق هدف تكثيف الروابط الانسانية بين البلدين.

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