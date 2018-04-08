مساهل في باريس بداية من الغد

يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم غدا بزيارة إلى باريس يجري خلالها محادثات مع نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فان الزيارة تدخل في اطار التشاور المنتظم بين البليدين.

كما سينشط الوزير بدعوة من رئيس منظمة “يونسكو” لي بيونغ-هيون يوم الثلاثاء ندوة حول “يوم للتعايش في سلام” بمقر المنظمة.

وخلال نفس اليوم سيجري الوزير محادثات مع أودري أزولايي المديرة العامة لليونسكو.

كما سينشط يوم الأربعاء ندوة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية تحت شعار “ضد الارهاب والتطرف التصدي للتطرف: التجربة الجزائرية” .

ستكون متبوعة بنقاش من تنشيط رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية تييري دو مونتبريال.

حيث سيتطرق رئيس الديبلوماسية الجزائرية مع المشاركين من مختلف بقاع العالم الى المقاربة الجزائرية في هذا المجال.

كما سيجري مساهل بباريس لقاء مع شخصيات من العالم السياسي و الثقافي والبرلماني والاعلامي.