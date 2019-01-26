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مساهل في بوسطن لترأس الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكية

الوطني
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مساهل في بوسطن لترأس الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكية مساهل
بقلم مصطفى.ق

يقوم وزير الخارجية، عبد القادر مساهل  الاثنين والثلاثاء المقبلين بزيارة العمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس  وفد هام متعدد القطاعات.

حيث سيرأس مناصفة بواشنطن مع كاتب الدولة الأمريكي،  ميشال بامبيو أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي.

وتتمحور المحادثات حول مختلف ملفات التعاون القائم بين الجزائر والولايات  المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى آفاق تطويره.

كما سيتطرق الوزيران إلى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مساهل سيتحادث خلال زيارته إلى واشنطن مع أعضاء  في الكونغرس الأمريكي.

كما سيقدم بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عرضا حول مكافحة الارهاب والمصالحة الوطنية.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي مساهل بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.


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