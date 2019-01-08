مساهل في زيارة رسمية إلى الدانمارك وفنلندا بداية من الغد

يقوم عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية بجولة تشمل الدانمارك وفنلندا بداية من يوم غد والى غاية 12 جانفي الجاري.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء إن مساهل سيزور الدانمارك غدا و بعد غدا بدعوة من نظيره الدنماركي، أنديرس سامولسين.

ثم هلسنكي يومي 11 و12 جانفي الجاري بدعوة من نظيره الفنلندي تيمو سويني.

وأوضح البيان أن هذه الجولة تندرج في اطار تعزيز الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية مع البلدان الاسكندنافية، التي تربطها مع الجزائر علاقات صداقة وتعاون.

وخلال الجولة سيستعرض مساهل مع المسؤولين في الدانمارك وفنلندا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وخصوصا الشراكة الاقتصادية والتجارية مع آفاق تطوير التعاون مستقبلا.

وأشار البيان إلى أن وزير الشؤون الخارجية سيتبادل أيضا وجهات النظر مع مسؤولي البلدين حول القضايا الاقليمية الكبرى ذات الاهتمام المشترك.

خاصة الوضع في منطقة المغرب العربي وقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا والساحل وافريقيا والشرق الأوسط وكذا العلاقات بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي.

بالإضافة الى بعض القضايا الشاملة على غرار مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية.