مساهل في زيارة عمل إلى واشنطن يومي 28 و29 جانفي الجاري

يقوم عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

على رأس وفد هام متعدد القطاعات، حيث سيرأس مناصفة بواشنطن مع كاتب الدولة الأمريكي ميشال بامبيو.

أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، حول مختلف ملفات التعاون القائم بين البلدين.

مساهل سيتحادث خلالها مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، كما سيقدم عرضا حول مكافحة الارهاب والمصالحة الوطنية.

كما سيتطرق الوزيران إلى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي مساهل بممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.