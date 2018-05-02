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مساهل: “هنيئا لإتحاد بلعباس..وحظ أوفر للشبيبة”

الرياضة
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مساهل: “هنيئا لإتحاد بلعباس..وحظ أوفر للشبيبة”
بقلم يونس رزيق

هنأ وزير الخارجية عبد القادر مساهل فريق إتحاد بلعباس بعد تتويجه بكأس الجمهورية مساء أمس الثلاثاء عقب الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام إتحاد بلعباس.

ونشر مساهل تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، هنأ فيها الفريق المتوّج، فيما شكر جماهير الفريقين عل الروح الرياضية التي سادت اللقاء.

وقال: ” هنيئا لاتحاد بلعباس و أنصاره بالفوز بكأس الجمهورية، وتمنياتي بحظ أوفر لشبيبة القبائل في المسابقات القادمة”.

وأضاف: “أشكر كلى الفريقين وأنصارهما على الروح الرياضية العالية التي ميزت هذا العرس الكروي الجزائر”.

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