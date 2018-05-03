مساهل وأنخيل لوسادا فيرنانديز يناقشان مسار السلم في مالي

صرح ممثل الاتحاد الاوروبي الخاص في الساحل أنخيل لوسادا فيرنانديز، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

أنه تطرق مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى مسار السلم في مالي.

و صرح المسؤول الأوروبي للصحافة، عقب استقبال خصه به وزير الشؤون الخارجية.

قائلا “لقد تطرقنا إلى مسار السلم في مالي و نحن متفقين جميعا على مبدأ ضرورة تبني الماليين لمسار السلم الخاص بهم”.

وأضاف المسؤول الأوروبي نحن هنا لمرافقة الماليين ولمساعدتهم في الشراكة التي نحظى بها على مستوى الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر.

مشيرا إلى أنه تطرق مع مساهل إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في القضايا التي تخص منطقة الساحل.

وأبرز ممثل الاتحاد الأوروبي أنه عاين من خلال الزيارات التي اجراها إلى المركز الأوروبي للدراسات.

والأبحاث حول الارهاب ولمقر الأفريبول بالجزائر العاصمة الدور الجوهري” الذي تلعبه الجزائر في تصدير الأمن نحو الخارج.