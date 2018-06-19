مساهل يؤكد بأوسلو على تسوية الأزمتين الليبية والمالية

شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء في منتدى اوسلو كعضو هيئة في الدورة المخصصة للوضع في ليبيا.

وشارك مساهل الى جانب غسان سلامة الممثل الأمم المتحدة ونيلس آنن كاتب الدولة الالماني ودايفيد هارلن مدير مركز هيومانيتاريان دايلوغ.

و ذكر مساهل في هذا الصدد بتمسك الجزائر باستقرار المنطقة وليبيا و جهودها من اجل دعم مسار التسوية السياسي.

الذي تشرف عليه الامم المتحدة ومرافقة الفاعلين الليبيين في البحث عن حل سياسي قائم على الحوار و المصالحة.

كما اشار الى ان نجاح مسار التسوية في ليبيا مرهون بشكل كبير بشرط تولي الليبيين لزمام المبادرة.

والتقليل من المبادرات التي لا تؤدي الا لتعقيد الوضع في هذا البلد.

كما شارك مساهل كعضو هيئة في الدورة المخصصة للوضع السائد في مالي.

الى جانب الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا والممثل السامي للاتحاد الافريقي لمنطقة الساحل.

واعرب عن ارتياحه للثقة التي بدأت تسود تدريجيا بين الاطراف المالية وتوليها لزمام المبادرة فيما يخص المسار السياسي.

كما تمت ملاحظته في اللقاء الذي جرى يوم 29 ماي الاخير بباماكو .

بين الامين العام الاممي واعضاء من لجنة متابعة اتفاق السلام الذي يتراسه مساهل.

كما دعا الى دعم هذه الحركية الايجابية من اجل العودة الدائمة و النهائية للاستقرار والتنمية الى هذا البلد.