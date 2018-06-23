مساهل يبحث مع هورست كوهلر مسار المفاوضات بين المغرب والبوليساريو

إستقبل وزير الخارجيةّ، عبد القادر مساهل، اليوم السبت بالعاصمة، المبعوث الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر.

في مستهل جولته الديبلوماسية الى المنطقة والتي تهدف لبعث مسار المفاوضات المتوقفة بين جبهة البولساريو والمملكة المغربية منذ 2012.

وتأتي زيارة كوهلر الى الجزائر، الثانية من نوعها الى المنطقة، التي تشمل مخيمات اللاجئين الصحراويين وأراضي الصحراء الغربية المحتلة والمملكة المغربية وموريتانيا.

تنفيذا للائحة الاممية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي في 17 أفريل الماضي.

والتي تطلب من طرفي النزاع “المملكة المغربية و جبهة البوليساريو”، العودة الى المفاوضات المباشرة، بدون شروط مسبقة وبحسن نية.

وشرح المبعوث الاممي خلال هذا اللقاء الاعلامي، رؤيته حول مسار السلام.

موضحا ان هدفه يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع خلال سنة 2018.

كما اعرب الرئيس الالماني الاسبق عن إرادته في توسيع موضوع المحادثات.

لتشمل المسائل المتعلقة بوضعية الصحراويين في الاراضي المحتلة.

مشيرا الى انه ينوي زيارة مدينة العيون المحتلة من أجل الالتقاء بهم في عين المكان.