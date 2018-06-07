مساهل يتباحث مع نظرائه المسائل الإقليمية المشتركة في مؤتمر بكوبنهاغن

يُجري وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس سلسلة من المحادثات مع نظرائه من إفريقيا ودول الشمال.

حول العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

لمناقشة أهم الإشكاليات والتحدّيات المشتركة في مجال السلم والأمن وترقية الاستثمارات والتجارة وكذا المسائل المتعلقة بترقية الشباب واستغلال العائد الديمغرافي وتنقل الأشخاص والهجرة.

ويأتي اللقاء على هامش ترأسه أشغال المؤتمر الوزاري إفريقيا-دول شمال أوروبا المنعقد تحت موضوع “قيم مشتركة –سبل مشتركة”.

أين جرى تأطير النقاش مع نظيرته السويدية مارقو والستروم عن جانب دول شمال أوروبا للتحاور بين المجموعتين.

وكان مساهل قد التقى أمس الأربعاء مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالدنمارك، حيث قدم لهم إحاطة عن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.