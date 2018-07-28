مساهل يتحادث بواشنطن مع نائب كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا

تحادث وزيرالشّؤون الخارجية، عبد القادر مساهل بواشنطن مع نائب كاتب الدّولة الأمريكية المكلّف بشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، دايفيد ساترفيلد.

حسبما ورد اليوم السّبت في بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان، أنّ اللقاء الذي جرى على هامش الندوة الوزارية حول الحريات الدينية سمح بالتطرق إلى واقع التّعاون الجزائري الأمريكي.

وعبّر الطرفان خلال هذا اللّقاء عن ارتياحهما لإرادة البلدين المشتركة في تعزيز وتكثيف هذا التعاون في جميع المجالات.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بذات المناسبة حول الوضع في شمال إفريقيا وآخرالتطورات في فلسطين.