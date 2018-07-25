مساهل يتحادث مع رئيس لجنة الاستعلامات بغرفة النواب الأمريكية

تحادث اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القدر مساهل بواشنطن مع رئيس لجنة الاستعلامات بغرفة النواب الأمريكية، ديفن نونيز.

وجاء هذا اللقاء على هامش الندوة الوزارية حول حرية المعتقد المنظمة بواشنطن.

وحسب بيان للوزارة اللقاء سمح للطرفين بالتطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين .

وكذا آفاق تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ووأضاف ذات البيان، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر والتحليل حول حالات الأزمات والنزاعات، لا سيما في منطقة الساحل وليبيا.

كما تطرق الطرفان للقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتعاون الجزائري الأمريكي في المجال الأمني.