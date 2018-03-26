مساهل يتحادث مع نظيرته الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش 

تحادث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الاثنين بزغرب في اطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية كرواتياي مع نائب رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش.

وقام رئيسا دبلوماسية البلدين ,في هذا الاطار، بتقييم شامل لواقع العلاقات الثنائية كما ابرزا “رغبتهما المشتركة” في تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه أكثر فأكثر.

وتطرق مساهل وبوريتش مطولا إلى الفرص التي يتيحها البلدان في مختلف المجالات لا سيما في قطاعات الفلاحة والسياحة والطاقة،

مجددان عزمهما على مرافقة رجال أعمال البلدين في تعزيز التبادلات الاقتصادية الثنائية.

وأطلع مساهل، في هذا الاطار، نظيرته الكرواتية على الخطوط العريضة للنموذج الاقتصادي الجزائري الجديد،

الذي يتميز بتفتحه على الاستثمارات العمومية و الخاصة، الوطنية منها والأجنبية وهذا بالرغم من الأزمة الاقتصادية الدولية.

كما مكن اللقاء الطرفين من التطرق إلى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،

حيث تبادلا تحليلاتهما حول أوضاع الازمات والصراعات، لا سيما في مالي والساحل وليبيا وسوريا والصحراء الغربية فضلا عن تطور الأوضاع بوسط أوروبا.

وتحادث الطرفان أيضا خلال هذا اللقاء حول القضايا المتعلقة بمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية،

حيث عرض مساهل، التجربة الجزائرية في هذا المجال، مذكرا بتمسك الجزائر بقيم المصالحة والحوار اللذان يشكلان قاعدة اللائحة التي بادرت بها الجزائر على مستوى منظمة الأمم المتحدة

والذي يجعل من 16 ماي من كل سنة يوما دوليا للتعايش في سلام.

كما ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بـ”موقف الجزائر الثابت الذي يدعم الحلول السياسية المبنية على الحوار، دون اي تدخل أجنبي في اطار احترام خيارات الشعوب وسيادة ووحدة الدول”.

ووقع مساهل، ووزيرة الثقافة الكرواتية، نينا اوبلوجن كورزيناك، في ختام هذا اللقاء، على اتفاق تعاون في المجال الثقافي.

كما نشط الوزيران ندوة صحفية جددا خلالها “رغبتهما المشتركة” في اعطاء “دفع جديد” للتعاون الثنائي والتشاور والحوار حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.