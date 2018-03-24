مساهل يتحادث مع وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي ببلغراد

تحادث وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل اليوم السبت ببلغراد مع وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي، راسيم ليايتش، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى هذا البلد.

وتمحورت المحادثات أساسا حول العلاقات الثنائية وتعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وصربيا،

وفي هذا الصدد أكد الطرفان على أهمية العمل أكثر لتحديد مجالات التعاون التي من شأنها تكثيف المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات بين البلدين

والتي تبقى أقل من الامكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر وصربيا.

كما شكل قطاع السياحة محورا مهما في المحادثات بين الوزيرين، اللذان جددا التأكيد على “التزام البلدين بمواصلة المساعي الرامية إلى تطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال”.

على صعيد آخر، تطرق الوزيران إلى المسائل المرتبطة بالإطار القانوني الذي سيؤطر أعمال التعاون الاقتصادي بين البلدين،

وأعربا عن “الارادة المشتركة في التعجيل بمسار استكمال الاتفاقات من أجل التوقيع عليها خلال الدورة المقبلة للجنة المختلطة التي ستنعقد قريبا بالجزائر العاصمة “.