مساهل يترأس الندوة الـ15 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 بمالطا

سيترأس وزير الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره المالطي كارميلو ابيلا اشغال الندوة ال15 لوزراء خارجية دول “الحوار 5+5” بالعاصمة المالطية فاليتا غدا وبعد غدا.

الندوة التي ستنظم تحت شعار “العمل معا من اجل مستقبل مستدام لغرب المتوسط”.

وتتمحور أشغالها حول دراسة المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذا الامنية في المنطقة مع التطرق الى دور الشباب في تحقيق تنمية مستدامة و شاملة على ضفتي البحر المتوسط.

وعلاوة على رؤساء دبلوماسيات الدول الأعضاء في الحوار 5+5، سيشارك في هذه الندوة الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية الأمناء العامين لاتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل المتوسط .

وقال مساهل ان هذه الندوة ستكون فرصة لبلدنا لتقديم سياسته المتعلقة بمنطقة البحر الابيض المتوسط التي ترتكز على تطوير علاقات حسن الجوار و المساهمة في خلق فضاء سلم وامن وازدهار في منطقة البحر الابيض المتوسط.