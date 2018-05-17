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مساهل يدعو المجتمع الدولي إلى انصاف الشعب الفلسطيني

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مساهل يدعو المجتمع الدولي إلى انصاف الشعب الفلسطيني
بقلم النهار أونلاين

قال وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس، إنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته إزاء القضية الفلسطينية، خاصة بعد صمته عن مجزرة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

داعيا خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري في دورته غير  العادية بالقاهرة، إلى إنصاف الشعب الفلسطيني والضغط على سلطة الاحتلال الاسرائيلي.

ويأتي هذا الإجتماع الطارئ، بعد ارتقاء أزيد من 60 شهيدا فلسطينيا وإصابة المئات خلال مشاركتهم في مظاهرات على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، إثر رفضهم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

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