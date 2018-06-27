مساهل يستبعد أن تفتح الجزائر منطقة احتجاز للحراڤة الافارقة على أراضيها

أكد وزير الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الاربعاء بخصوص أزمة الهجرة أنه من المستبعد أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز.

وقال أن الجزائر تواجهها نفس مشاكل أوروبا.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه من المستبعد أن تفتح الجزائر أية منطقة احتجاز حيث تواجهنا نفس المشاكل.

كما أننا نقوم بعمليات ترحيل لكننا نقوم بذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها مع الدول المجاورة.

مشيرا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية علينا استيعاب الأمور بشكل جيد .

وأضاف مساهل تواجهنا نفس المشاكل، وعندما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية علينا استيعاب الامور بشكل جيد.

كما أننا نشهد نفس الظواهر ويجب أن نكافح الهجرة غير الشرعية في إطار اتفاقيات الامم المتحدة.

وفي إطار الترتيبات المتفق عليها مع البلدان الأصلية وبلدان العبور.

مضيفا أن هذا ما تقوم الجزائر به في جميع الحالات.

وقال أنه لا يهمه بصفة مباشرة ما يمكن أن يقوم به الأوروبيون تجاه هذه الازمة.