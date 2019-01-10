مساهل يستعرض التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب بالدانمارك

إستعرض وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس، بالعاصمة الدنماركية “كوبنهاغن” مع نائب رئيس البرلمان الدانماركي، كريستانسن هانريك، التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وحسبما أفاده بيان الوزارة، تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها سيما في المجال البرلماني.

حيث أكد مساهل، في هذا الصدد على الدور الهام الذي يلعبه البرلمانيون من البلدين في تطوير العلاقات وترقية المبادلات الإقتصادية بين البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى دور الجزائر وإسهامها في الإستقرار الإقليمي، وكذا تجربتها في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبه أشاد كريستانسن بالتجربة الجزائرية في مجال تعزيز دولة القانون وترقية الحكامة وتكريس الديمقراطية، مجددا التأكيد على تمسك بلاده بتطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.