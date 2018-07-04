مساهل يستقبل اللورد أحمد لورد ويمنبلدون

شكلت مسألة التعاون الجزائري البريطاني في مكافحة الارهاب والتطرف الديني محور المحادثات بين وزير الخارجية عبد القادر مساهل ولورد ويمنبلدون.

واكد وزير مكلف بالكومنويلث والأمم المتحدة بمكتب الشؤون الخارجية للمملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية.

ان هذه الاخيرة قد مكنت من التطرق الى العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه البلدين.

لا سيما تلك المتعلقة بالأمن وعلى رأسها الارهاب والتطرف الديني.

مؤكدا ان الجزائر والمملكة المتحدة تعملان معا لمواجهة هذه المشاكل ونحن نعمل من أجل الدفاع عن الوجه الحقيقي للإسلام.

وأضاف أن لقاءه مع مساهل كان ايضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول مسائل اخرى تهم البلدين.

وبحث طرق ووسائل تطوير التعاون في القطاعين الاقتصادي والتجاري وتحديد مجالات اخرى كفيلة بتوطيد العلاقات الثنائية القوية القائمة بين البلدين.