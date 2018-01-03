مساهل يستقبل عائلة الحراقة المتوفي بأرشيدونا في إسبانيا

إستقبل اليوم الاربعاء، عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، أفراد عائلة محمد بودربالة المتوفي بمركز إحتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا.

وفي بيان للوزارة، أكد مساهل لعائلة محمد أن المصالح القنصلية الجزائرية بإسبانيا وفرت كل الوسائل لإعادة جثمان الفقيد وتسليمه لعائلته.

وهذا بعد إستكمال الإجراءات المرتبطة بالتحقيق في اسبانيا وفي الجزائر حول وفاة محمد.

كما أطلع مساهل أسرة الفقيد بكل ما تقوم به السفارة الجزائرية بمدريد والممثلية القنصلية للجزائر بأليكانت بالتنسيق مع السلطات الاسبانية.

وأوضح الوزير، سنقوم بكل ماهو لازم من أجل تسليط الضوء على هذه المأساة التي ألمت بالعائلة والتي أثارت الاستياء في البلاد .

وقدم مساهل تعازيه لعائلة الفقيد واقاربه مؤكدا لهم تعاطفه وتضامنه في هذه المحنة الأليمة.

وللإشارة أنه في اطار نفس القضية، إستقبل المكلف بالأعمال لمملكة إسبانيا بالجزائر في الصبيحة بمقر وزارة الشؤون الخارجية.