مساهل يشارك في أشغال المنتدى الإقتصادي العالمي بسويسرا

يشارك وزيرالشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال المنتدى الإقتصادي العالمي لدافوس (سويسرا).

واوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنّ هذا المنتدى المنظّم هذه السنة تحت شعار “بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك”.

والّذي يشكّل “أرضية دولية لترقية التّعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”.

سيشهد مشاركة العديد من رؤساء الدّول و الوزراء و رؤساء المؤسّسات وشخصيات معروفة عالميا.

وأضاف البيان انّ مساهل سيشارك بصفته عضو سيما في دورة خاصة ببحث الوضع في شمال افريقيا والشرق الاوسط.

وأشار إلى أنّ هذه الدورة “ستبرز التحديّات الرئيسية التي تواجه هذه المنطقة من العالم”.