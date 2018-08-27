مساهل يشرع في زيارة رسمية لجنوب إفريقيا غدا الثلاثاء

يقوم وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل إبتداء من يوم، غد الثلاثاء، في زيارة رسمية تدوم يومين إلى جنوب إفريقيا.

بدعوة من نظيرته الجنوب افريقية، “لينديوي سيسولو”، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين.

وسيقوم مساهل بنقل رسالة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لنظيره الجنوب إفريقي، “سيريل رامافوزا”، حسب ذات المصدر.

وسيقوم مساهل بمحادثات “معمقة” مع “لينديوي سيسولو” حول عدة مسائل جهوية و دولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أن هذه الزيارة، تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتضامن و التعاون التقليدية

التي تربط بين الجزائر و جنوب إفريقيا، و بعث الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.