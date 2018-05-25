مساهل يشيد بقرار إطلاق السوق الموحدة للنقل الجوي الافريقي

أكد وزير الخارجية عبد القادر مساهل، أن قرار الاتحاد الافريقي بإطلاق السوق الموحدة للنقل الجوي الافريقي سيساهم في تحسين المواصلات داخل القارة وزيادة التجارة والاستثمارات وخلق وظائف جديدة”.

وذكر مساهل في كلمة القاها بمناسبة الاحتفال بيوم “إفريقيا”:بالتزام الجزائر الدائم بعملية التكامل الاقتصادي للقارة الافريقية من خلال المجهودات التي تبذلها والامكانيات التي تسخرها من أجل تجسيد مشاريع هيكلية اقليمية من شأنها تنمية قدرات القارة وتعزيز امكانياتها الاقتصادية.

ورحب مساهل بالجهود الجماعية للبلدان الافريقية للتصدي بفعالية لهذه التحديات وتقليل انتشار الآفات، مبرزا بالمناسبة أهمية النهج المتبع في منع نشوب الصراعات على أساس سياسات فعالة لمنع التطرف وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل افضل وسيلة للدفاع بشكل مستدام عن الامن والاستقرار.

ومن جهة اخرى، أعرب وزير الخارجية عن امتنان الجزائر العميق لجميع الدول الافريقية وللاتحاد الافريقي للدعم الثمين الذي قدموه لتجسيد مبادرة اليوم العالمي للعيش معا في سلام والذي يصادف يوم 16 ماي.

معتبرا إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 130/72، الذي أقر هذا اليوم، والذي اشتركت الجزائر والمجموعة الافريقية في تحريره، نابع في جوهره بشكل كبير من المبادئ والقيم الاساسية الافريقية مثل التضامن والتسامح واحترام الآخرين.