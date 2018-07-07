مساهل يعزي الأسرة الرياضية في وفاة “حسان لالماس”

قدم وزير الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم السبت، تعازيه للعائلة الرياضية في وفاة حسان لالماس، نجم المنتخب الوطني سنوات السبعينيات.

وكتب مساهل في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر:”انتقل الى رحمة الله اليوم حسان لالماس بعد صراع طويل و شجاع مع المرض”.

“يتركنا اليوم أحد أكبر نجوم كرة القدم الجزائرية منذ فريق جبهة التحرير الوطني تعازي الخالصة لأسرته وللعائلة الرياضية الجزائرية انا لله وانا اليه راجعون”.