مساهل يعزي عائلة المجاهد عبد العزيز معاوي

الوطني
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مساهل يعزي عائلة المجاهد عبد العزيز معاوي
بقلم مصطفى.ق

عزى وزير الخارجية عبد القادر مساهل عائلة المجاهد عبد العزيز معاوي الذي وافته المنية أمس.

ونشر مساهل في صفحته الرسمية على توتر: ببالغ الحزن و الأسى، تلقيت نبأ وفاة السيد عبد العزيز معاوي.

تعازي الخالصة و مواساتي لأسرته وعائلته وجميع أفراد عائلة المجاهدين.

تحية لذكرى هذا الرجل المجاهد والدبلوماسي و رجل الدولة الفذ.


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