مساهل يعزي عائلة المجاهد عبد العزيز معاوي

ونشر مساهل في صفحته الرسمية على توتر: ببالغ الحزن و الأسى، تلقيت نبأ وفاة السيد عبد العزيز معاوي.

تعازي الخالصة و مواساتي لأسرته وعائلته وجميع أفراد عائلة المجاهدين.

تحية لذكرى هذا الرجل المجاهد والدبلوماسي و رجل الدولة الفذ.

With deep sadness, I learned about the death of Mr Abdelaziz Maoui. My condolences and my compassion to his family and the entire family of moudjahidines. Tribute to this Moudjahid, diplomat and Great State Man. pic.twitter.com/OzWfG14Mso

— Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) October 27, 2018