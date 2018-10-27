مساهل يعزي عائلة المجاهد عبد العزيز معاوي

عزى وزير الخارجية عبد القادر مساهل عائلة المجاهد عبد العزيز معاوي الذي وافته المنية أمس.

ونشر مساهل في صفحته الرسمية على توتر: ببالغ الحزن و الأسى، تلقيت نبأ وفاة السيد عبد العزيز معاوي.

تعازي الخالصة و مواساتي لأسرته وعائلته وجميع أفراد عائلة المجاهدين.

تحية لذكرى هذا الرجل المجاهد والدبلوماسي و رجل الدولة الفذ.