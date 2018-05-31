مساهل يلتقي غوتيريس بباماكو

تباحث وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس بباماكو مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول مالي وليبيا والصحراء الغربية.

وجرى اللقاء على هامش الزيارة التي يقوم بها مساهل إلى مالي.

وجدد الوزير تمسك الجزائر باستقرار مالي وبتنفيذ اتفاق باماكو للسلم والمصالحة المنبثق تحت قيادة الجزائر للوساطة الدولية.

مبرزا أهمية الدور الذي تؤديه البعثة الأممية “مينوسما” في المنطقة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان استقرار البلاد.

وأضاف مساهل أن الجزائر تبذل جهود معتبرة للإسراع في تنفيذ اتفاق باماكو للسلم والمصالحة.

انطلاقا من التزامها الثابت والدائم لعودة الاستقرار والأمن على كافة التراب المالي.

مشيرا إلى أن الاجتماعات المستمرة للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق التي تترأسها الجزائر دليل واضح على هذا الالتزام.

بالنسبة للوضع في ليبيا، أكد مساهل مجددا موقف الجزائر الداعم لجهود الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام الأممي، غسان سلامة.

ولكل الجهود الرامية إلى تنفيذ وتجسيد مخطط عمله وورقة الطريق التي رسمها.

أما القضية الصحراوية، ذكر الوزير بموقف الجزائر المساند لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي للمنطقة، هورست كوهلر.

التي تهدف إلى إعادة بعث الحوار المباشر بين طرفي النزاع.

للوصول إلى حل سياسي عادل ويرضي الطرفين والذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حسب القرارات الأممية.

مؤكدا التزام الجزائر بصفتها بلد جار بمرافقة جهود كوهلر.

من جانبه، نوّه غوتيريس بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر بالمنطقة وبسعيها الدائم لعودة الاستقرار والأمن بالمنطقة.

مؤكدا التزامه للوصول إلى هذا المسعى بمنطقة الساحل، خاصة بمالي وليبيا.

كما عبر مجددا عن إرادته لإعادة تحريك مسار حل القضية الصحراوية.