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مساهل يهنئ موشيكيوابو بانتخابها أمينةً عامةً للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

الوطني
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مساهل يهنئ موشيكيوابو بانتخابها أمينةً عامةً للمنظمة الدولية للفرنكوفونية
بقلم مصطفى.ق

هنأ وير الخارجية عبد القادر مساهل الامينة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو.

وكتب مساهل في صفحته الرسمية على تويتر، تهاني الخالصة إلى صديقتي لويز موشيكيوابو، وزيرة الشؤون الخارجية السابقة لجمهورية رواندا.

على انتخابها امينة عامة، كما تمنى لها كل النجاح في  أداء مهمتها أمينةً عامةً للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.


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