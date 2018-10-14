مساهل يهنئ موشيكيوابو بانتخابها أمينةً عامةً للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

هنأ وير الخارجية عبد القادر مساهل الامينة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو.
وكتب مساهل في صفحته الرسمية على تويتر، تهاني الخالصة إلى صديقتي لويز موشيكيوابو، وزيرة الشؤون الخارجية السابقة لجمهورية رواندا.
على انتخابها امينة عامة، كما تمنى لها كل النجاح في أداء مهمتها أمينةً عامةً للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
تهاني الخالصة إلى صديقتي @LMushikiwabo ، وزيرة الشؤون الخارجية السابقة لجمهورية #رواندا، على انتخابها المتألق أمينةً عامةً للمنظمة الدولية للفرنكوفونية @OIFfrancophonie . أتمنى لها كل النجاح في أداء مهمتها. pic.twitter.com/fdPx3NWAw3
— Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) October 14, 2018
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