مساهل يُؤكد من “أوسلو” دعم الجزائر لخارطة الطريق الأممية بليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس الثلاثاء، محادثات مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، على هامش مشاركته في منتدى أوسلو.

وتمحورت المحادثات حول آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأطلع غسان سلامة وزير الشؤون الخارجية على آخر تطورات الوضع في ليبيا، لا سيما في ضوء اللقاء الأخير بباريس ونتائجه.

كما أعلمه بالسياق السياسي والإقتصادي في البلد و بالمراحل المستقبلية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية.

ومن جهته جدد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على دعم الجزائر لخارطة الطريق الأممية.

ولجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في مرافقة الليبيين نحو الخروج من الأزمة.

وأضاف مساهل أنّ الجزائر تُشيد أيضا بالجهود الرامية إلى دعم المسارات السياسية التي تبذلها الأمم المتحدة.