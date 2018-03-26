مساهل يُستقبل من قبل الوزير الأول الكرواتي بزغرب

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم الاثنين بزغرب في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى هذا البلد من قبل الوزير الأول لجمهورية كرواتيا اندراي بلانكوفيتش.

وقد تمحورت المحادثات خاصة حول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، سيما في المجال الاقتصادي.

وأكد الجانبان في هذا الصدد على تمسكهما بتعزيز التعاون الجزائري الكرواتي سيما عبر توجيه هذا التعاون نحو مجالات واعدة على غرار الطاقة والسياحة والفلاحة والصناعة.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء الى انشاء منتدى أعمال جزائري كرواتي من أجل مرافقة رجال أعمال البلدين وذلك من أجل تكثيف المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وسمحت المحادثات كذلك لكلا الجانبين بالتطرق للمسائل ذات الطابع الاقليمي والدولي سيما مكافحة التطرف والارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

كما تمحور اللقاء حول ترقية قيم المصالحة والتعايش لا سيما على ضوء المبادرة الجزائرية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة،

التي سمحت بالمصادقة على لائحة تعلن يوم 16 ماي يوما عالميا للتعايش في سلام.